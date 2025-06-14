كتبت- دينا كرم:



ارتفعت أسعار الطماطم، والبطاطس، والخيار، خلال تعاملات اليوم السبت 14-6-2025، بينما تراجعت أسعار الكوسة، والفلفل الرومي البلدي، والليمون، مقارنةً بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.



ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.



أسعار الخضروات



الطماطم تتراوح بين 3.5 و7.5 جنيه، بزيادة خمسين قرشًا.



البطاطس تتراوح بين 3 و8 جنيهات، بزيادة جنيه.



البصل الأحمر يتراوح بين 6 و9 جنيهات.



البصل الأبيض يتراوح بين 8 و10 جنيهات.



الكوسة تتراوح بين 3 جنيهات و15 جنيهًا، بتراجع 3 جنيهات.



الباذنجان البلدي يتراوح بين 2 و5 جنيهات.



الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 8 جنيهات و14 جنيهًا، بتراجع جنيه.



الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 5 جنيهات و15 جنيهًا.



الخيار الصوب يتراوح بين 3 و8 جنيهات، بزيادة جنيه.



الخيار البلدي يتراوح بين 3 و8 جنيهات، بزيادة جنيه.



أسعار الفاكهة



خوخ بلدي يتراوح بين 15 و33 جنيهًا، بتراجع جنيهين.



برتقال صيفي يتراوح بين 20 و30 جنيهًا.



الليمون البلدي يتراوح بين 25 و50 جنيهًا، بتراجع 5 جنيهات.







