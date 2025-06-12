المخاوف الجيوسياسية تقفز بالدولار والذهب وتهوي ببورصة مصر

كتبت- منال المصري:

انعكس تصاعد التوترات الجيوسياسية العالمية على أداء السوق المصري خلال تعاملات اليوم حيث سجل الدولار قفزة مفاجئة مقابل الجنيه وارتفع سعر الذهب فيما هوت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي وسط حالة عدم اليقين.

زادت حالة عدم اليقين بعد أن اتخذت واشنطن خطوات احترازية تمثّلت في إجلاء بعض رعاياها من المنطقة، مما أثر على معنويات المستثمرين في الأسواق.

التحركات الأميركية شملت إصدار أوامر بمغادرة الموظفين غير الأساسيين من سفارتها في بغداد، إلى جانب السماح بمغادرة أفراد عائلات العسكريين من قواعدها في البحرين والكويت، في ظل مخاوف متزايدة من تصعيد عسكري محتمل في المنطقة.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تصريحات أمس الأربعاء إن بلاده "لن تسمح" لإيران بامتلاك سلاح نووي، فيما ردّ وزير الدفاع الإيراني عزيز نصير زاده بقوله إن طهران ستضرب القواعد الأميركية في المنطقة إذا انهارت المحادثات النووية واندلع صراع مع واشنطن.

الدولار

قفز سعر الدولار بشكل مفاجئ مقابل الجنيه بنحو 40 قرشا خلال تعاملات البنوك ليقترب من 50 جنيها قبل أن يقلل مكاسبه في نهاية التعاملات ليغلق عند 49.82 جنيه.

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الذهب

قفز سعر الذهب خلال تعاملات اليوم في السوق المصري بنحو 75 جنيها تأثرا بزيادة سعر الذهب عالميا.

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البورصة

سيطر اللون الأحمر على تعاملات البورصة المصرية ليهوي مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 2.31% وسط موجة بيعيه من مستثمرين أجانب وعرب بعد تصاعد المخاوف الجيوسياسية.

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