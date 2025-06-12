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قفزة جديدة في سعر الذهب بمصر بحلول التعاملات المسائية اليوم

06:31 م الخميس 12 يونيو 2025

سعر الذهب

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كتبت- آية محمد:

سجل سعر الذهب اليوم في مصر قفزة جديدة بنحو 30 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية الخميس 121-6-2025، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لمصراوي.

كان سعر الذهب قفز بنحو 45 جنيها خلال التعاملات الصباحية ومنتصف التعاملات اليوم ليصل إجمالي الزيادة 75 جنيها على مدار اليوم.

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 3153 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 4054 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 4730 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 5405 جنيهات للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 37840 جنيها وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 54050 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 168095 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 270250 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.08% إلى نحو 3391 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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