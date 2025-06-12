بورصة "وول ستريت" تهبط في بداية التعاملات اليوم

كتبت- أمنية عاصم:

تراجعت مؤشرات بورصة "وول ستريت" في بداية التعاملات اليوم بعدما أعلن الرئيس دونالد ترامب تراجع ثقته في موافقة طهران على وقف تخصيب اليورانيوم، في وقت هدد فيه وزير الدفاع الإيراني بضرب قواعد أمريكية في حال تعرضت بلاده لهجوم، بينما أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن الإجراء ناتج عن مراجعة دورية حديثة للموظفين في الخارج.

وحسب بيانات "وول ستريت" نراجع مؤشر داو جونز الصناعي 159.48 نقطة، أو 0.37% إلى 42706.29 نقطة، وهبط مؤشر ستاندرد آند بورز 500 5.73 نقاط، أو 0.10% إلى 6016.51 نقطة.

وسجل مؤشر ناسداك المركب هبوطًا بنحو 33.23 نقطة، أو 0.17 % إلى 19582.64 نقطة، وسجل مؤشر نيويورك المركب تراجعًا بنحو 21.73 نقطة أي بنسبة 0.11% عند 20097.36 نقطة.

وتراجع مؤشر العقود الآجلة 500 S&P بنحو 7.25 نقطة أى بنسبة 0.12% إلى 6021.75 نقطة، فيما حقق مؤشر دي جي توتال سوق الأسهم هبوطًا بنحو 0.15% أى بما يعادل 89.49 نقطة إلى 59472.29 نقطة.

وجاءت تلك التراجعات مدفوعة بتصاعد الأحداث على الساحة العالمية، حيث سحبت الولايات المتحدة جزئيا طاقمها الدبلوماسي من بغداد، وسمحت بمغادرة عائلات العسكريين من بعض المواقع في الشرق الأوسط، من دون تحديد طبيعة المخاطر الأمنية التي استدعت القرار.

اقرأ أيضًا:

7710 جنيهات مكاسب الجنيه الذهب في 5 أشهر

تبدأ من ربع جرام.. ما أهم أحجام وأنواع السبائك الذهبية بمصر؟