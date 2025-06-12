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أسهم "بوينج" تهوي 8% بعد تحطم الطائرة الهندية

05:03 م الخميس 12 يونيو 2025

شركة بوينج المصنعة للطائرات

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كتبت- منال المصري:

انخفضت أسهم شركة بوينج المصنعة للطائرات، بنسبة 8% خلال التعاملات ما قبل فتح السوق الأمريكية اليوم الخميس، بعد تحطم طائرة من طراز دريملاينر 787-8 تابعة لشركة طيران الهند، وعلى متنها 242 شخصًا، بعد دقائق من إقلاعها من مدينة أحمد آباد غرب الهند.

وقال وزير الصحة الهندي الفيدرالي إن "العديد من الأشخاص" لقوا حتفهم في الحادث وكانت الطائرة متجهة إلى مطار جاتويك في المملكة المتحدة.

وأعلنت الشرطة الهندية أنها تحطمت في منطقة مدنية بالقرب من مطار أحمد آباد ولم يتضح على الفور سبب الحادث.

وقالت بوينج في بيان إنها على دراية بالتقارير الأولية وتعمل على جمع المزيد من المعلومات.

في حين أن مشاكل البطارية أوقفت طائرات 787 - إحدى أحدث طائرات الركاب في الخدمة - إلا أن الطائرات عريضة البدن لم تشهد أي حادث مميت حتى حادثة طيران الهند.

ومع ذلك، واجهت بوينج سنوات من التدقيق والتأخير بسبب طائراتها ضيقة البدن 737 ماكس، والتي أُوقفت عن العمل لسنوات بعد حادثين مميتين.


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