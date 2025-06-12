اللون الأحمر يسيطر على البورصات الخليجية بختام جلسة اليوم

كتبت- أمنية عاصم:

هوت البورصات الخليجية خلال تعاملات اليوم لتغلق جميعها باللون الأحمر؛ وجاء ذلك مدفوعًا بتصاعد الأحداث على الساحة العالمية.

جاء ذلك بعد أن أعلنت الولايات المتحدة سحب جزئيا لطاقمها الدبلوماسي من بغداد، وسمحت بمغادرة عائلات العسكريين من بعض المواقع في الشرق الأوسط، من دون تحديد طبيعة المخاطر الأمنية التي استدعت القرار.

وجاءت هذه الخطوة بعدما أعلن الرئيس دونالد ترامب تراجع ثقته في موافقة طهران على وقف تخصيب اليورانيوم، في وقت هدد فيه وزير الدفاع الإيراني بضرب قواعد أمريكية في حال تعرضت بلاده لهجوم، بينما أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن الإجراء ناتج عن مراجعة دورية حديثة للموظفين في الخارج.

وهبط المؤشر العام للبورصة السعودية "تاسي" خلال تداولات اليوم بنحو 1.49%عند مستوى 10840 نقطة، وفيما سجلت بورصة الأردن انخفاضًا لمؤشرها العام بنسبة 0.32%عند نقطة 2676 نقطة بختام جلسة اليوم.

وحققت بورصة قطر، انخفاضًا لمؤشرها العام بنسبة 0.81% ليسجل مستوى 10626 نقطة وذلك في ختام الجلسة.

وشهدت الأسواق الإماراتية هبوطًا بنهاية تعاملات اليوم، مسجلًا مؤشر سوق دبي المالي انخفاضًا بنحو 2.29 %عند مستوى 5467 نقطة، فيما سجلت بورصة أبوظبي هبوطًا لمؤشرها الرئيسي بنسبة 1.13% عند مستوى 9693 نقطة ، وجاء ذلك مع إغلاقات جلسة اليوم.

وتراجع مؤشر بورصة البحرين العام بنسبة 0.16%عند مستوى 1917 نقطة بنهاية تعاملات اليوم، وفيما سجل مؤشر السوق الأول لبورصة الكويت انخفاضًا بنحو 1.42%عند مستوى 8855 نقطة،وهوى مؤشر بورصة مسقط " 30 " بنسبة 1.06% عند مستوى 4543 نقطة.

اقرأ أيضًا:

7710 جنيهات مكاسب الجنيه الذهب في 5 أشهر

تبدأ من ربع جرام.. ما أهم أحجام وأنواع السبائك الذهبية بمصر؟

كيف استقبل سوق المال إحلال ضريبة الأرباح الرأسمالية بضريبة الدمغة؟