كيف تؤمن بياناتك الشخصية في محفظتك الإلكترونية؟

كتبت- آية محمد:

أصبحت المحافظ الإلكترونية جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية، وذلك لما توفره من سهولة وسرعة في إجراء المعاملات المالية، حيث تتيح للمستخدمين إمكانية تحويل الأموال، ودفع الفواتير، والتسوق عبر الإنترنت بسهولة وأمان.

ووفقًا لبيانات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ارتفع عدد المحافظ الإلكترونية بنسبة 31%، لتصل إلى 43.7 مليون محفظة في الربع الأول من 2025، مقارنة بـ 33.3 مليون محفظة في نفس الفترة من عام 2024.

ومع هذا التوسع الكبير، تزداد أهمية الالتزام بالإجراءات الأمنية التي تضمن حماية البيانات الشخصية والمالية، لتفادي التعرض لعمليات الاحتيال أو الاختراق الإلكتروني.

ويستعرض "مصراوي" في السطور التالية مجموعة من النصائح المهمة لحماية بيانات المحافظ الإلكترونية:

1- عدم مشاركة أي معلومات تتعلق بالمحفظة الإلكترونية، مثل الرقم السري، مع أي شخص حتى المقربين.

2- تجنب فتح الروابط مجهولة المصدر، والتي قد تهدف لاختراق البيانات أو سرقة المعلومات.

3- الامتناع عن استقبال تحويلات مالية من مصادر غير معروفة.

4- عدم استخدام التطبيقات غير الموثوقة أو التي يتم تحميلها من مصادر غير معتمدة، فقد تحتوي على برمجيات خبيثة قد تسعى لاختراق البيانات الشخصية.

5- عدم الاحتفاظ بالرقم السري الخاص بالمحفظة على الهاتف المحمول، حيث يمكن أن يكون عرضة للاختراق في حالة ضياع الجهاز أو اختراقه.

وفي حالة حدوث اختراق للبيانات يجب أن يتوجه المواطنون إلى مباحث الإنترنت.

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