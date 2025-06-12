7710 جنيهات مكاسب الجنيه الذهب في 5 أشهر

كتبت- أمنية عاصم:

حقق سعر الجنيه الذهب المحلي نموًا منذ بداية العام بنسبة 25.7% أى ما يعادل 7710 جنيه خلال أول 5 أشهر من العام الحالي وفق بيانات الأسعار التي قام مصراوي بتجميعها.

وارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 37600 جنيه مقابل 29890 جنيهًا سعره حيث وزن جنيه الذهب يبلغ 8 جرامات من عيار ذهب 21.

وجاء الارتفاعات السعرية للذهب المحلي بالتماشي مع صعود أسعار الذهب العالمية، لتسجل حاليًا 3361 دولار للأونصة مقارنة بـ 2617 دولار للأونصة ببداية العام الحالي، أي بزيادة بنسبة 28.4% أى ما يعادل 744 دولار .

ويذكر أن الزيادات السعرية للذهب العالمية جاءت مدفوعًا باعتباره الملاذ الآمن للمستثمرين في ظل الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية على الساحة العالمية خلال الأشهر الماضية والتى مازالت تتصاعد من آن لآخر.

وحققت سعر الذهب عيار 21 نموًا منذ بداية العام بنسبة 26% أى ما يعادل 970 جنيه، ليصل عيار جرام الذهب 21 الأكثر طلبًا بين المصريين إلى 4700 جنيهًا حاليًا مقابل 3730 جنيهًا سعر بداية أول شهر يناير للعام الحالي.

وقال هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب، في وقت سابق مع "مصراوي" أن الاستثمار في الذهب يظل ملاذًا آمنًا، سواء كان على شكل سبائك أو مشغولات.

وكما نصح أنه عند الشراء يفضّل ألا يضع المستهلك السيولة كاملة في وزن كبير، فالأفضل أن يشتري عدة قطع، وذلك حتى يستفيد بالسعر الذي يريده فقط دون بيع الوزن الكبير، للحصول على سيولة نقدية.

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