كتبت- آية محمد:

ارتفعت أسعار البطاطس، والبصل، والكوسة، والفلفل، والخيار، خلال تعاملات اليوم الخميس 12-6-2025، بينما انخفضت أسعار الطماطم، والباذنجان، والخوخ البلدي ، مقارنةً بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 3 جنيهات و7.5 جنيه، بتراجع 1.5 جنيه.

البطاطس تتراوح بين 3 و7 جنيهات، بزيادة جنيه.

البصل الأحمر يتراوح بين 6 و9 جنيهات، بزيادة 1.5 جنيه.

البصل الأبيض يتراوح بين 8 و10 جنيهات، بزيادة جنيه.

الكوسة تتراوح بين 4 جنيهات و18 جنيهًا، بزيادة 13 جنيهًا.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 2 و5 جنيهات، بتراجع جنيهين.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 9 جنيهات و15 جنيهًا، بزيادة 7 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 5 جنيهات و15 جنيهًا، بزيادة 5 جنيهات.

الخيار الصوب يتراوح بين 3 و7 جنيهات، بزيادة جنيه.

الخيار البلدي يتراوح بين 3 و7 جنيهات، بزيادة جنيه.

أسعار الفاكهة

خوخ بلدي يتراوح بين 15 و35 جنيهًا، بتراجع 10 جنيهات.

برتقال صيفي يتراوح بين 20 و30 جنيهًا.

الليمون البلدي يتراوح بين 30 و50 جنيهًا.