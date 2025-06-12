

وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة ستحصل على مغناطيسات ومعادن أرضية نادرة من الصين، بموجب اتفاقية تجارية جديدة.

وأضاف ترامب، أن الرسوم الجمركية على السلع الصينية سترتفع لتصل إلى 55%، وفقا لسكاي نيوز.

وفي المقابل، أكد ترامب أن الولايات المتحدة ستوفر للصين ما تم الاتفاق عليه، وهو ما يشمل السماح للطلاب الصينيين بالالتحاق بالجامعات الأمريكية.

وعلى صعيد متصل، ذكرت منظمة حقوقية دولية، أن العديد من العلامات التجارية العالمية من بين عشرات الشركات التي تواجه خطر استخدام العمل القسري خلال سلاسل التوريد الصينية الخاصة بها، لأنها تستخدم معادن أساسية أو تشتري منتجات معدنية مصدرها منطقة شينجيانج في أقصى غرب الصين.