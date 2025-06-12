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أعلى مستوى لها.. ارتفاع أسعار النفط وسط مخاوف من التوتر بين أمريكا وإيران

05:36 ص الخميس 12 يونيو 2025

أسعار النفط

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وكالات

ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس، إلى أعلى مستوياتها في أكثر من شهرين، بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يجري إجلاء أمريكيين من الشرق الأوسط، مما أثار مخاوف من أن يؤدي تصاعد التوتر مع إيران إلى اضطراب الإمدادات.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 15 سنتا أو 0.2% إلى 69.92 دولار للبرميل بحلول الساعة 1230 صباحا بتوقيت جرينتش، فيما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 22 سنتا أو 0.3% إلى 68.37 دولار.

وقفز الخامان أمس الأربعاء بأكثر من 4% إلى أعلى مستوياتهما منذ أوائل أبريل.

وقال ترامب أمس الأربعاء، إنه سيجري إجلاء أمريكيين من الشرق الأوسط لأنه قد يكون مكانا خطيرا، مضيفا أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي.

وقالت مصادر أمريكية وعراقية، إن الولايات المتحدة تستعد لإخلاء جزئي لسفارتها في العراق وستسمح لأسر العسكريين الأمريكيين بمغادرة مناطق في أنحاء الشرق الأوسط بسبب المخاطر الأمنية المتزايدة في المنطقة.

والعراق هو ثاني أكبر منتج للخام في منظمة أوبك بعد السعودية.

وقال مسؤول أمريكي، إن أسر العسكريين قد يغادرون البحرين أيضا.

في غضون ذلك، قال وزير الدفاع الإيراني عزيز نصير زاده، إن طهران ستضرب القواعد الأميركية في المنطقة إذا انهارت المحادثات النووية واندلع صراع مع واشنطن.

وهدد ترامب مرارا بقصف إيران إذا لم يتم التوصل لاتفاق نووي جديد.

وأدى التفاؤل بشأن اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين، والذي يمكن أن يعزز الطلب على الطاقة في أكبر اقتصادين في العالم، إلى تقديم بعض الدعم لأسعار النفط.

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