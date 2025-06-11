تبدأ من ربع جرام.. ما أهم أحجام وأنواع السبائك الذهبية بمصر؟

كتبت- أمنية عاصم:

ساهمت الارتفاعات السعرية التى يشهدها المعدن الأصفر خلال الآونة الماضية في زيادة إقبال الأفراد والمستثمرين نحو شراء السبائك مقارنة بالمشغولات الذهبيه؛ وسط عدم إضافة أي مصنعية كالمطبقة على المشغولات الذهبية.

وحققت أسعار الذهب المحلي نموًا منذ بداية العام بنسبة 25% أي ما يعادل 935 جنيه، ليصل عيار جرام الذهب 21 الأكثر طلبًا بين المصريين إلى 4665 جنيهًا حاليًا مقابل 3730 جنيهًا سعر بداية أول شهر يناير للعام الحالي.

تبدأ من ربع جرام

قال هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن سوق السبائك يشهد تنوعًا كبيرًا لتلبية احتياجات مختلف الفئات، حيث تتوفر سبائك تبدأ من ربع جرام ونصف جرام و1 جرام و5 جرامات، وصولًا إلى سبائك تزن كيلو جرام، ما يتيح خيارات واسعة أمام جميع المشترين.

وأشار إلى أن سعر السبيكة ربع الجرام يبدأ من نحو 1000 جنيه، ويصنع من عيار 18، في حين أن باقي السبائك تصنع من عيار 24، في خطوة تهدف إلى مواكبة اختلاف الأذواق والقدرات الشرائية، وتلبية احتياجات الفئات التي تفضل هذا النوع من الاستثمار.

وأضاف أن الإقبال خلال الفترة الأخيرة - وبخاصة في موسم عيد الأضحى - كان أكبر على المشغولات الذهبية مقارنة بالسبائك؛ وذلك بسبب طبيعة المناسبات التي تشهدها هذه الفترة.

وأوضح ميلاد، أن هذا الإقبال لا يؤثر على المستثمرين أو الأفراد الذين اعتادوا شراء السبائك بهدف الادخار أو الاستثمار طويل الأجل في المعدن الأصفر.

السبائك والجنيهات تحظى بإقبال كبير

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا، إن المقبلين على الزواج والخطوبة يتجهون في العادة إلى شراء المشغولات الذهبية، بينما يفضل باقي الجمهور شراء السبائك والجنيهات الذهبية باعتبارها ملاذًا آمنًا للاستثمار، خاصة في ظل تقلبات الأسعار وارتفاع معدلات التضخم، حيث إنها تحقق عوائد مجزية نتيجة ارتفاع قيمتها المستمر.

وأوضح أن السوق المحلي يوفر جميع أنواع السبائك من عيار 24، بدءًا من جرام واحد وحتى كيلو جرام.

وأضاف أن بعض التجار لجأوا إلى تصنيع سبائك بوزن ربع ونصف جرام للتماشي مع ضعف القدرة الشرائية لدى المستهلكين، مشيرًا إلى أن هذه الأوزان الصغيرة لا تغطي تكلفتها بالنسبة للتاجر، وبالتالي لا يقبل عليها معظمهم.

وأكد نجيب، أن السبائك ذات الأوزان الصغيرة لا تحقق ربحية تذكر للمستثمرين، نصح المستثمرين بأن تكون بداية الاستثمار في السبائك من وزن جرام فأكثر، مشددًا على أن الربحية تزيد مع زيادة وزن السبيكة.

وأشار إلى أن سعر سبيكة 1 جرام حاليًا يبلغ نحو 5400 جنيه، فيما تسجل سبيكة 5 جرامات حوالي 27000 جنيه.

وأكد نجيب، على أن تنوع الأوزان المتاحة من السبائك يسهم في تلبية احتياجات كافة شرائح المستهلكين.

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