بعد زيادة شرائه... تحذيرات من الاستخدام الخاطئ للتكييف الصحراوي

كتبت- دينا كرم:

قال جورج زكريا، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الجيزة التجارية، "لمصراوي" إن أسعار أجهزة التكييف الصحراوي تتراوح حاليًا بين 3 آلاف و8 آلاف جنيه، وفقًا لسعة الجهاز التي تبدأ من 20 لترًا، و30 لترًا، و75 لترًا، وتصل إلى 120 لترًا.

وأشار إلى إن السوق يشهد خلال الفترة الحالية إقبالاً على شراء أجهزة التكييف الصحراوي، بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة ودخول فصل الصيف.

وأشار إلى أن الأسعار لم تشهد أي زيادات منذ العام الماضي نتيجة ضعف القدرة الشرائية، مما دفع الشركات والتجار إلى تثبيت الأسعار لتنشيط حركة المبيعات، بالإضافة إلى استقرار سعر صرف الدولار.

تحذيرات

وحذر زكريا من مخاطر الاستخدام الخاطئ للجهاز، حيث أن بعض المواطنين يقومون بإضافة الثلج أو المياه الباردة داخل الجهاز في محاولة لتعزيز التبريد، وهو سلوك قد يؤدي إلى أضرار صحية خاصة لدى الأطفال وكبار السن.

وأوضح أن التكييف الصحراوي يعمل على تقليل درجة حرارة الغرفة بنحو درجتين فقط، وبالتالي فإن إضافة المياه الباردة أو الثلج ترفع من نسبة الرطوبة في الجو، مما قد يسبب مشكلات تنفسية خطيرة.

كما شدد على ضرورة تشغيل الجهاز في أماكن جيدة التهوية، وعدم استخدامه داخل غرف مغلقة، حيث يؤدي تراكم الرطوبة إلى زيادة احتمالات الإصابة بضيق التنفس أو الربو، خاصة لمن يعانون من أمراض الجهاز التنفسي.

وتابع زكريا أن العلامة الدالة على ارتفاع الرطوبة في المكان هي ظهور العرق على الجسم دون بذل جهد، مما يستوجب التوقف عن استخدام الجهاز في هذه الحالة أو فتح منافذ التهوية فورًا.

وذكر إلى أنه يسمى "مبرد الهواء"، بينما تسميته الشائعة تعرف بـ"التكييف الصحراوي".

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