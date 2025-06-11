انخفاض ملحوظ بأسعار الدواجن في الأسواق.. ورئيس الشعبة يوضح السبب

كتبت- آية محمد:

قال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، لـ"مصراوي"، إن أسعار الدواجن شهدت تراجعًا ملحوظًا خلال الأيام الماضية، حيث انخفض سعر الكيلو في المزرعة من 76 جنيهًا قبل عيد الأضحى إلى 66 جنيهًا اليوم، أي بانخفاض قدره 10 جنيهات للكيلو.

وأوضح السيد أن هذا التراجع في الأسعار يرجع بشكل أساسي إلى انخفاض الطلب على شراء الدواجن، نتيجة اتجاه غالبية المواطنين إلى شراء اللحوم الحمراء استعدادًا لعيد الأضحى المبارك، كما أشار إلى أن زيادة الإنتاج ساهم أيضًا في هذا الانخفاض الملحوظ.

وتوقع السيد أن تستمر أسعار الدواجن في الانخفاض خلال الفترة المقبلة، وذلك في ظل استمرار ضعف الإقبال.

وأشار إلى أن أسعار الدواجن البلدي تتراوح حاليًا بين 107 و108 جنيهات للكيلو في المزرعة، وتصل تقريبا للمستهلك بسعر 117 جنيهًا.

بينما سجل سعر الدواجن الساسو- من أنواع الدواجن البلدي- حوالي 88 جنيهًا للكيلو في المزرعة، ويصل إلى المستهلك بسعر يبلغ نحو 98 جنيهًا، أما الدواجن البيضاء فيبلغ سعرها في المزرعة 66 جنيهًا للكيلو، وتباع للمستهلك بسعر 76 جنيهًا، وفق السيد.

وفيما يخص أسعار البيض، أوضح رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، أن سعر كرتونة البيض استقر عند 130 جنيهًا في المزرعة، وتصل إلى المستهلك بسعر 140 جنيهًا، مؤكدًا أن أسعار البيض شهدت استقرارًا نسبيًا منذ عيد الأضحى ولم تشهد تغيرات حتى الآن.

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