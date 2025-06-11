الرقابة المالية تسمح لمستشفى كليوباترا بإضافة نشاط إدارة المستشفيات

كتبت- أمنية عاصم:



أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عدم ممانعتها من نشر شركة مستشفى كليوباترا تقرير الإفصاح الخاص بالتمهيد للسير في إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة.

وبحسب الإفصاح المنشور على شاشة البورصة، ستنظر الجمعية العامة غير العادية للشركة في إضافة نشاط إدارة المستشفيات لغرض الشركة.

وكما ستناقش العمومية أيضًا، تخفيض رأس المال المصدر من 722.7 مليون جنيه لـ 721.8 مليون جنيه وذلك بتخفيض قدره 824.2 ألف جنيه وسيتم من خلال إعدام أسهم خزينة لعدد 1.64 مليون سهم وذلك بالقيمة الاسمية للسهم المقدرة بـ 0.5 جنيه.