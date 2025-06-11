كتبت- آية محمد:

انخفضت أسعار الطماطم، والبطاطس، والكوسة، والفلفل الرومي، والخيار، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 11-6-2025، بينما ارتفعت أسعار البصل الأبيض، والباذنجان، والفلفل الحامي، والخوخ البلدي، والليمون، مقارنةً بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات



الطماطم تتراوح بين 4.5 و7.5 جنيه، بتراجع 1.5 جنيه.

البطاطس تتراوح بين 3.5 جنيه و6 جنيهات، بتراجع خمسين قرشًا.

البصل الأحمر يتراوح بين 5.5 و7.5 جنيه.

البصل الأبيض يتراوح بين 7 و10 جنيهات، بزيادة 2.5 جنيه.

الكوسة تتراوح بين 3 و5 جنيهات، بتراجع 4 جنيهات.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 4 و5 جنيهات، بزيادة 1.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 3 و8 جنيهات، بتراجع جنيه.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 4 و10 جنيهات، بزيادة 3 جنيهات.

الخيار الصوب يتراوح بين 2 و6 جنيهات، بتراجع 3 جنيهات.

الخيار البلدي يتراوح بين 2 و6 جنيهات، بتراجع 3 جنيهات.

أسعار الفاكهة

خوخ بلدي يتراوح بين 20 و45 جنيهًا، بزيادة 5 جنيهات.

برتقال صيفي يتراوح بين 20 و30 جنيهًا، بزيادة 6 جنيهات.

الليمون البلدي يتراوح بين 25 و55 جنيهًا، بزيادة 15 جنيهًا.