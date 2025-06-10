وزير قطاع الأعمال يشهد تسليم دفعة من مركبات "نصر سكاي" إلى جامعة سوهاج

كتبت- أمنية عاصم:

تفقد محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام،مصنع الأتوبيسات الذي تم تشغيله مؤخرًا ضمن خطة إعادة إحياء الشركة، حيث اطّلع على سير العمل والمعدلات الإنتاجية والبيعية، والذي ينتج أتوبيسات بمواصفات عالمية وبمكون محلي وصل إلى 60%، ووفق أعلى معايير السلامة والجودة.



وأوضح بيان الوزارة اليوم أن ذلك جاء في إطار المتابعة الميدانية لسير العمل بالشركات التابعة والموقف التنفيذي لمشروعات التطوير في مختلف حيث قام وزير قطاع الأعمال العام، اليوم الثلاثاء، بزيارة ميدانية إلى شركة النصر لصناعة السيارات، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، بمنطقة وادي حوف في حلوان.

وأضاف البيان انه خلال الزيارة، شهد الوزير مراسم تسليم دفعة جديدة من أتوبيسات شركة النصر للسيارات "نصر سكاي" السياحية إلى جامعة سوهاج، حيث أكد أن هذا التعاون مع الجامعة هو تأكيد على التوجه نحو تعزيز التكامل بين مؤسسات الدولة ودعم الصناعة المحلية.

وجاء ذلك بحضور كل من حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، ومحمد السعداوي العضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات المعدنية، وخالد شديد العضو المنتدب لشركة النصر للسيارات، وعدد من قيادات الوزارة والجامعة.

وأعقب التسليم جولة موسعة داخل مصنع الأتوبيسات، رافقهم خلالها مجموعة من طلاب الجامعة، للتعرف إلى مراحل الإنتاج والإمكانات التصنيعية التي تم تجهيز المصنع بها ضمن خطة إعادة التأهيل الشامل.

وأكد شيمي أن تشغيل مصنع الأتوبيسات يمثل خطوة مهمة في مشروع تطوير شركة النصر وإعادتها إلى مكانتها التاريخية كرمز للصناعة الوطنية، وإنتاج مركبات عالية الجودة تلبي متطلبات السوق، خاصة مع نجاح المصنع في توريد إنتاجه لعدد من شركات النقل السياحي والمؤسسات، بما يعكس ثقة السوق في المنتج الوطني، موضحا أن التعاون مع جامعة سوهاج يمثل نموذجا ناجحا لتكامل الجهود بين القطاع الصناعي والأكاديمي في دعم الصناعة الوطنية والاعتماد على المنتج المحلي.

وتابع أن التجهيزات النهائية الجارية داخل مصنع سيارات الركوب، والذي تم تزويده مؤخرًا بخطوط إنتاج جديدة شملت التجميع واللحام والدهان، تمهيدًا لبدء التشغيل والإنتاج الفعلي خلال الفترة المقبلة.

وأكد الوزير، خلال الزيارة، أن تطوير شركة النصر للسيارات يمثل أحد المشروعات الاستراتيجية لدعم صناعة السيارات الوطنية و بأعلى معايير الجودة، وتوطين الصناعات الثقيلة وتعزيز التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات وتحقيق التنمية المستدامة، في ضوء توجيهات القيادة السياسية، واستثمار الطاقات المتاحة لتقديم منتج محلي بمواصفات عالمية يليق باسم شركة النصر وتاريخها العريق كأحد قلاع الصناعة الوطنية.

ويسع أتوبيس "نصر سكاي" السياحي 50 راكبًا، ويتميز بتصميم عصري، إلى جانب مستوى عالٍ من الراحة، والسلامة، والجودة، بالإضافة إلى تجهيزات ترفيهية متطورة. وكان قد تم الإعلان عن الطراز في نوفمبر الماضي بالتعاون مع شركة "يوتونج" الصينية، ضمن خطة إحياء الشركة والبدء بمصنع الأتوبيسات كمرحلة أولى نحو التوسع الشامل في أنشطة التصنيع.