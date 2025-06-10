3 طرق للتأكد من دعم هاتفك لخدمة الـ "5G"

كتبت- آية محمد:

أعلنت شركات المحمول الأربعة "وي، وفودافون، وأورنج، وإي آند" يوم الأربعاء الماضي إطلاق خدمات الجيل الخامس "G5" بشكل رسمي.

جاء ذلك خلال حفل نظمه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وعمرو طلعت وزير الاتصالات، ومسؤولي شركات المحمول الأربعة.

ويعرض "مصراوي" في السطور التالية طرق التأكد من دعم هاتفك لخدمة الـ 5G:

1- تأكد من مواصفات هاتفك عبر الإنترنت:

ابحث عن مواصفات هاتفك عبر الإنترنت، وتأكد من وجود دعم 5G ضمن المواصفات.

2- التحقق من الكتالوج أو العلبة الخاصة بالهاتف:

افحص علبة هاتفك الأصلية أو دليل المستخدم " الكتالوج"، وعادةً ما يُذكر بوضوح إذا كان الجهاز يدعم الـ G5.

3- من خلال إعدادات الهاتف:

- افتح الإعدادات.

- انتقل إلى شبكات الهاتف وبطاقات SIM.

- اختر بطاقة الـ SIM المراد التحقق منها.

- اضغط على نوع الشبكة المفضل.

- إذا ظهر خيار 5G فهذا يعني أن هاتفك يدعم الـ 5G.

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