أسرع بعشرات المرات.. تعرف على مميزات خدمة الـ 5G

كتبت- آية محمد:

أطلقت شركات المحمول الأربعة العاملة في مصر "إي‌ آند، وأورنج، ووي، وفودافون" يوم الأربعاء الماضي خدمات الجيل الخامس "5G" بشكل رسمي في مصر.

ويعرض "مصراوي" في السطور التالية أبرز مميزات الـ 5G وفقًا لما تم نشره على الموقع الرسمي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات:

1- تقليل زمن الاستجابة مما يعزز من تجربة المستخدم.

2- تحسين جودة الاتصال.

3- سرعات تحميل وتنزيل عالية تسهل تصفح التطبيقات وممارسة الألعاب الإلكترونية.

4- تصل سرعات شبكات الـ 5G إلى 10 جيجابايت في الثانية، مما يجعلها أسرع بعشرات المرات من شبكات الـ 4G.

5- تحسين تجربة التصفح، وتحميل الملفات، وبث الفيديوهات بجودة عالية بدون تقطيع.

6- إمكانية تنزيل أي محتوى على نحوٍ أسرع من الوقت الذي كانت تستغرقه الشبكات السابقة.

7- إمكانية بث الفيديوهات بجودة عالية، مما يمكن المستخدم من المشاهدة بدقة وسهولة وسلاسة.

8- زمن استجابة أسرع، حيث يقلل من التأخير إلى حدود 1 ميلي ثانية، مما يحسن من تجربة الألعاب عبر الإنترنت والاتصال الفوري.

9- تعمل شبكة الـ"5G" بآليات حماية متطورة حيث يتم تأمين جميع مكونات الشبكة فيها بشكلٍ منفصل باستخدام تقنيات تشفير حديثة، فإذا تم اختراق أحد المكونات، تظل المكونات الأخرى محمية.

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