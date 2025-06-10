وزارة الاتصالات تعلن عن فتح باب التسجيل في مبادرة "براعم مصر الرقمية"

كتبت- آية محمد:

أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن فتح باب التسجيل في البرنامج الصيفي لمبادرة "براعم مصر الرقمية" للطلاب المتفوقين المقيدين في الصف الرابع الابتدائي إلى السادس الابتدائي في العام الدراسي 2024/2025 بمدارس داخل مصر في جميع المحافظات وتنطبق عليهم شروط المبادرة.

ويبدأ البرنامج في يوليو ويستمر شهرين متصلين، ويؤهل الطلاب للالتحاق بالمستوى الأعلى في الدفعة الجديدة من المبادرة، التي ستبدأ في شهر أكتوبر.

كما يوفر البرنامج فرصة لطلاب الصف السادس الابتدائي للالتحاق مباشرة بالمستوى الأول في مبادرة "أشبال مصر الرقمية".

ويشمل التدريب ثلاث محاضرات في الأسبوع عبر الإنترنت، ومحاضرة تطبيقية في نهاية كل شهر، واختبارات دورية.

المستندات المطلوبة للتسجيل في البرنامج:

- صورة شهادة الميلاد للطالب أو الطالبة.

- خطاب قيد في المدرسة للسنة الدراسية 2024/2025.

- صورة من بطاقة الرقم القومي السارية لولي الأمر.

- أصل الإقرار "متوفر على موقع المبادرة".

ولا يُسمح بالتقديم للطلاب الملتحقين حاليًا بالمبادرة للعام الدراسي 2024/2025، وآخر موعد للتسجيل يوم 15 يونيو.