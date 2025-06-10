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خريطة الأسعار اليوم: استقرار اللحوم والزيت وارتفاع الذهب

02:26 م الثلاثاء 10 يونيو 2025

خريطة الأسعار اليوم

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كتبت- آية محمد:

استقرت أسعار الدواجن، والبيض، والحديد، والأسمنت، واللحوم، والزيت، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 10-6-2025، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، بينما ارتفعت أسعار الذهب خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها :

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء بالأسواق (موقع رسمي)

أسعار البيض اليوم الثلاثاء بالأسواق (موقع رسمي)

أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء بالأسواق (موقع رسمي)

أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الثلاثاء

أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم الثلاثاء

أسعار السلع الأساسية اليوم الثلاثاء بالأسواق (موقع رسمي)

سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بمنتصف تعاملات الثلاثاء

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خريطة الأسعار اليوم استقرار اللحوم ارتفاع الذهب أسعار الدواجن أسعار البيض أسعار مواد البناء أسعار الخضروات والفاكهة أسعار السمك
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