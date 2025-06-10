كتبت- آية محمد:

استقرت أسعار الدواجن، والبيض، والحديد، والأسمنت، واللحوم، والزيت، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 10-6-2025، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، بينما ارتفعت أسعار الذهب خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها :

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء بالأسواق (موقع رسمي)

أسعار البيض اليوم الثلاثاء بالأسواق (موقع رسمي)

أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء بالأسواق (موقع رسمي)

أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الثلاثاء

أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم الثلاثاء

أسعار السلع الأساسية اليوم الثلاثاء بالأسواق (موقع رسمي)

سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بمنتصف تعاملات الثلاثاء