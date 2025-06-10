لطلاب الثانوية.. كيف تستعلم عن رقم الجلوس عبر منصة "مصر الرقمية"؟

كتبت- آية محمد:

أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اليوم عن إتاحة خدمة الاستعلام عن أرقام الجلوس لطلاب المرحلة الثانوية العامة عبر منصة "مصر الرقمية" وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وفي إطار جهود الدولة لتحقيق التحول الرقمي.

وتهدف الخدمة إلى تمكين طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور من الاستعلام عن أرقام الجلوس بصورة ميسرة وآمنة وسريعة، كما أن الخدمة متاحة أيضا لطلاب التعليم الثانوي الفني ليتمكنوا من الاستفادة منها لاحقا.

ويعرض " مصراوي" في السطور التالية خطوات الاستعلام عن أرقام الجلوس عبر منصة "مصر الرقمية":

1- الدخول إلى موقع منصة مصر الرقمية.

2- اختيار خدمات مصر الرقمية.

3- الضغط على التعليم.

4- اختيار خدمة الاستعلام عن أرقام الجلوس.

5- تسجيل الدخول باستخدام رقم الهاتف وكلمة المرور.

وتلك الخدمة متاحة فقط للمستخدمين الذين لديهم حساب على المنصة.

ويمكنك إنشاء حساب جديد باتباع الخطوات التالية:

1- الدخول إلى موقع مصر الرقمية.

2- الضغط على "تسجيل الدخول"، ثم اختيار "افتح حساب جديد".

3- الضغط على "سجل حسابًا جديدًا".

4- ثم الضغط على "تحقق من بيانات الرقم القومي"، ثم إدخال البيانات التالية: "الرقم القومي، رقم المصنع "الموجود أسفل الصورة الشخصية في البطاقة"، الاسم الأول للأم، رمز التحقق الظاهر على الشاشة".

5- إدخال رقم الهاتف المُسجل باسمك لدى إحدى شركات المحمول.

6- ستصلك رسالة نصية تحتوي على كود تفعيل مكون من 6 أرقام، قم بإدخاله في الموقع.

7- إنشاء كلمة مرور مكونة من 8 أحرف وأرقام باللغة الإنجليزية، على أن تشمل: حرفًا كبيرًا، وحرفًا صغيرًا، ورقمًا أو رمزًا.

8- إدخال البريد الإلكتروني ورقم الهاتف وكلمة المرور مرة أخرى لإتمام عملية التسجيل.

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