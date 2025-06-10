البورصة : عودة أنشطة "مصر كابيتال" بعد توقف لمدة عامين

كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت البورصة المصرية اليوم عودة أنشطة "شركة مصر كابيتال"- أحد الأذرع الاستثمارية لبنك مصر- للعمل مجددا بعد انتهاء وقف العمل الاختياري للعام الثاني.

وأشارت البورصة في بيان لها اليوم، إلى أن فترة وقف بعض أنشطة شركة مصر كابيتال اختيارياً لمدة عام قد انتهت في 6-6-2025، ومضيفة أنها تعد ليست عضواً بالبورصة المصرية.

وأضافت البورصة أنه بالإشارة إلى قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (215) لسنة 2024 الصادر بتاريخ 29/09/2024 والمتضمن في مادته الأولى: "وقف أنشطة (إدارة صناديق الاستثمار، ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية، صناديق الاستثمار بالنفس أو مع الغير، تلقي الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار، تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية) المرخص بها لشركة مصر كابيتال اختيارياً لمدة عام (العام الثاني)، اعتباراً من الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 06/06/2024.

كانت مصر كابيتال قلصت نشاطها بعد استحواذ بنك مصر على شركة "سي أي كابيتال" وكذلك نقل ملكية بنك القاهرة منها إلى بنك مصر في ضوء إجراءات إعادة هيكلة البنك لشركاته.