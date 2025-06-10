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أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم الثلاثاء

12:07 م الثلاثاء 10 يونيو 2025

أسعار الأسماك اليوم

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كتبت- آية محمد:

استقرت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 10-6-2025، مقارنة بأسعار أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار الأسماك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 80 و68 جنيهًا.

سعر كيلو مكرونة سويسي: يتراوح بين 100 و120 جنيهًا.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 220 و440 جنيهًا.

سعر كيلو كابوريا : يتراوح بين 80 و180 جنيهًا.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 180 و380 جنيهًا.

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أسعار الأسماك اليوم أسعار المأكولات البحرية سعر كيلو السمك البلطي سعر كيلو مكرونة سويسي
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