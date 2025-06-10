حكومة دبي تتدخل لـ"ضمان استقرار مجموعة ماجد الفطيم".. ماذا نعرف؟

كتبت- منال المصري:

تتدخلت حكومة دبي لإجراء إصلاح شامل في الحوكمة وحل الخلافات في مجموعة "ماجد الفطيم" إحدى أكبر شركات "التجزئة" بعد 3 سنوات من وفاة مؤسسها بهدف ضمان استقرار المجموعة.

وبحسب موقع "فايننشال تايمز"، فإن دبي قامت بتعيين "لجنة قضائية خاصة" شكلتها الحكومة - بناء على طلب الورثة العشرة لمؤسس لمجموعة ماجد الفطيم التي تحمل الاسم نفسه – وتم تعيين مجلس إدارة جديدًا للإشراف على الشركة الأم، وفقًا لأربعة أشخاص مطلعين على التفاصيل.

ماذا نعرف عن ماجد الفطيم؟

تُعد ماجد الفطيم من أكبر الشركات الخاصة في الخليج، والمنطقة حيث تعمل في مجالات مراكز التسوق والفنادق والعقارات والترفيه.

وتُدير الشركة إقليميًا علامات تجارية مثل كارفور وليجو وهوليستر، وقد تجاوزت إيراداتها 9 مليارات دولار العام الماضي.

ليست هذه المرة الأولى التي تتدخل فيها دبي في مجموعة ماجد الفطيم، ففي مطلع 2022، عيّن حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لجنة قضائية للإشراف على ميراث المؤسس بعد وفاته.

وفي تسعينيات القرن العشرين، عندما كان ولياً للعهد، تدخل للتوسط في نزاع بين ماجد الفطيم وابن عمه، مما أدى إلى تقسيم الشركة إلى كيانين.

أسباب تدخل حكومة دبي

تزايدت المخاوف من أن تؤدي الخلافات بين المساهمين في المجموعة المملوكة للعائلة إلى تقويض الأعمال، حسبما قال أشخاص لديهم معرفة مباشرة بالوضع، لـ"فايننشال تايمز".

وردت اللجنة القضائية الخاصة - التي يرأسها عيسى كاظم، الذي يدير مركز دبي المالي العالمي - بإعادة تشكيل مجلس إدارة "ماف كابيتال" بخمسة ممثلين عن الحكومة وأربعة ممثلين عن العائلة، برئاسة رجل الأعمال الإماراتي والمنظم المالي فاضل العلي.

كما تم تحويل شركة "ماف كابيتال" من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة عامة، وتم تقليص الحد الأدنى للاتفاق على اتخاذ القرارات.

بيان المجموعة

وقالت مجموعة ماجد الفطيم في بيان لصحيفة فاينانشيال تايمز إن التغييرات "تعكس جهودًا يقودها المساهمون لتطوير الحوكمة بما يتماشى مع المصالح طويلة الأجل للمجموعة".

وأضافت الشركة: "تظل ماجد الفطيم شركة إماراتية خاصة مستقلة ذات استراتيجية واضحة وأداء قوي وحوكمة مستقرة". وأضافت: "لا تؤثر هذه التغييرات على عمليات أو حوكمة ماجد الفطيم القابضة "الشركة المشغلة".

وقال أحد الأشخاص المطلعين على الوضع: "تتمتع الشركة الآن بفترة استقرار يمكن أن تمهد الطريق لإدراجها في البورصة".

تحت قيادة المؤسس الراحل، اكتسبت مجموعة ماجد الفطيم - التي تشتهر بمول الإمارات الذي يضم أول منحدر للتزلج الداخلي في المنطقة - سمعة طيبة في الإدارة التقدمية، وجمع الديون في أسواق السندات الدولية لتمويل التوسع المحلي والإقليمي.

تشهد دبي طفرة اقتصادية بفضل تدفق الوافدين الأثرياء. إلا أن سوق التجزئة فيها يشهد منافسة شديدة.

غالبًا ما تواجه الشركات العائلية في منطقة الخليج تحديات وجودية عندما يموت المؤسسون.