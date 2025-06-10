"إس أند بي" تتوقع هبوط النفط تحت 50 دولاراً للبرميل

كتبت- دينا كرم:

تتوقع مؤسسة S\&P Global Commodity Insights، أن تتراجع أسعار النفط خلال الفترة المقبلة إلى مستويات متدنية، قد تصل إلى ما دون 50 دولاراً للبرميل، نتيجة تباطؤ نمو الطلب العالمي وتزايد الإمدادات، خاصًة بعد قرار تحالف أوبك+ بتسريع وتيرة تخفيف التخفيضات الإنتاجية، وفقًا لموقع "اويل آند جاز جورنال".

ووفقًا لأحدث تحديث لتوقعات أسواق النفط العالمية قصيرة الأجل الصادر عن المؤسسة، فإن الولايات المتحدة، التي كانت المحرك الأبرز لنمو المعروض النفطي في السنوات الأخيرة، ستتأثر بشكل كبير بفائض الإمدادات، في ظل انخفاض وتيرة الطلب وتزايد الإنتاج من مصادر أخرى.

وتظهر التقديرات أن نمو إنتاج الخام العالمي (بما يشمل المكثفات) سيبلغ نحو 2.2 مليون برميل يوميًا خلال النصف الثاني من عام 2025، مقارنة بـ390 ألف برميل يوميًا فقط كنمو متوقع في الطلب، ما يعمق الفجوة بين العرض والطلب.

وفي نفس الوقت يتوقع أن يكون نمو الطلب العالمي على النفط خلال عام 2025 هو الأضعف منذ عام 2001، باستثناء فترات الأزمات الكبرى كالأزمة المالية العالمية عام 2008 وجائحة كوفيد-19، حيث من المنتظر أن يبلغ متوسط النمو نحو 770 ألف برميل يوميًا فقط.

وهذا الاختلال بين العرض والطلب دفع S\&P إلى خفض تقديراتها للأسعار، مع توقعات بأن يتراوح سعر خام برنت المؤرخ بين منتصف الستينيات إلى ما دون 50 دولارًا، في حين يُرجّح أن يتراوح سعر خام غرب تكساس الوسيط بين 60 و40 دولارًا للبرميل.

وقال جيم بوركارد، نائب الرئيس والرئيس العالمي لأبحاث النفط الخام في المؤسسة: "سعر النفط يمر بمرحلة حرجة، قد تخفي ذروة الطلب الموسمي في صيف نصف الكرة الشمالي آثار التراجع مؤقتًا، لكن السوق سيشهد وفرة في المعروض ما لم تتغير اتجاهات الإنتاج.

وبحسب التحليل، فإن الولايات المتحدة ستتحمل العبء الأكبر من الضغوط السوقية، نظرًا لطبيعة إنتاج النفط الصخري، الذي يتأثر بشكل أسرع بتقلبات الأسعار مقارنة بإنتاج الدول الأخرى غير الأعضاء في أوبك مثل كندا وغيانا والبرازيل.

وفي ضوء هذه التطورات، تم خفض توقعات إنتاج الولايات المتحدة لعام 2025 إلى نحو 13.34 مليون برميل يوميًا، بمعدل نمو سنوي قدره 131 ألف برميل فقط، أي أقل بنحو 122 ألف برميل من التقديرات السابقة.

أما في عام 2026، والذي كان من المتوقع أصلًا أن يشهد أول تراجع سنوي في الإنتاج منذ نحو عقد باستثناء عام كورونا فمن المنتظر أن ينخفض متوسط الإنتاج إلى 12.96 مليون برميل يوميًا، أي أقل بـ378 ألف برميل من التقديرات السابقة.

ومع انخفاض الأسعار، يرجح أن يقوم المنتجون الأمريكيون بخفض الإنفاق على عمليات التنقيب والإنتاج من أجل حماية عوائد المساهمين، ما ينعكس في تباطؤ وتيرة الإنتاج بنهاية 2025، ويظهر أثره في عام 2026.

ووفقاً للتحليل، قد ينخفض إنتاج الولايات المتحدة بمقدار 640 ألف برميل يوميًا بحلول نهاية 2026 مقارنة بمستواه في منتصف 2025. ومع ذلك، فإن هذا الانخفاض قد يؤدي لإنعاش الأسعار مستقبلًا.