إعلان

أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء بالأسواق (موقع رسمي)

09:48 ص الثلاثاء 10 يونيو 2025

أسعار مواد البناء

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- دينا كرم:

استقرت أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 10-6-2025، عند مستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 38537.9 جنيه.

سعر طن حديد عز: 39795.64 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 3726.47 جنيه.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أسعار مواد البناء الأسمنت الحديد الاستثماري حديد عز
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

موجة شديدة الحرارة ورياح.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدًا
الحكومة تبحث إقرار زيادة جديدة في أسعار شرائح الكهرباء سبتمبر المقبل
فيروس جديد يثير القلق.. شبيه بـ"ميرس" المعروف بمعدل وفيات يصل إلى الثلث
"فترة مناخية صعبة".. 12 تحذيرًا من شهر بؤونة أبو الحرارة الملعونة