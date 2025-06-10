كتبت- آية محمد:

استقرت أسعار الخضروات والفاكهة، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 10-6-2025، مقارنةً بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 5 و9 جنيهات.

البطاطس تتراوح بين 3.5 و6.5 جنيه.

البصل الأحمر يتراوح بين 5.5 و7.5 جنيه.

البصل الأبيض يتراوح بين 5.5 و7.5 جنيه.

الكوسة تتراوح بين 3 و9 جنيهات.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 2.5 جنيه و6 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 4 و8 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 3 و7 جنيهات.

الخيار الصوب يتراوح بين 4 و9 جنيهات.

الخيار البلدي يتراوح بين 4 و9 جنيهات.

أسعار الفاكهة

خوخ بلدي يتراوح بين 15 و45 جنيهًا.

برتقال صيفي يتراوح بين 20 و24 جنيهًا.

الليمون البلدي يتراوح بين 25 و40 جنيهًا.