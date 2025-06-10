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أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء بالأسواق (موقع رسمي)

09:37 ص الثلاثاء 10 يونيو 2025

أسعار الدواجن

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كتبت- دينا كرم:

استقرت أسعار الدواجن الحية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 10-6-2025، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

وسجل متوسط سعر كيلو الدواجن اليوم في الأسواق نحو 104.81 جنيه، حسب بيانات بوابة الأسعار.

وبحسب بوابة أسعار مجلس الوزراء، فإن أسعار كيلو الدواجن البيضاء في مصر تبدأ اليوم من 92.6 جنيه، فيما تصل أسعار الدواجن البلدي إلى 116.77 جنيه بحد أقصى.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

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