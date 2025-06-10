كتبت- دينا كرم:

استقرت أسعار البيض بجميع أنواعه، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 10-6-2025، عند نفس أسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار البيض

كرتونة البيض (متوسط السعر باختلاف النوع): 139.26 جنيه.

كرتونة البيض البلدي: 143.88 جنيه.