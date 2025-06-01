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شهر عيد الأضحى.. موعد صرف رواتب يونيو للعاملين بالدولة

04:07 م الأحد 01 يونيو 2025

صرف رواتب العاملين

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كتبت- منال المصري:

تبدأ وزارة المالية صرف رواتب العاملين بالدولة لشهر يونيو الجاري بعد إجازة عيد الأضحى مع تبكير موعد الصرف بمناسبة إغلاق السنة المالية.

ويبدأ صرف رواتب العاملين بالدولة قبل يوم 20 من يونيو الجاري ويتم إيداع رواتب العاملين في ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك.

ومن بداية شهر يوليو المقبل تبدأ المالية رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه بدلا من 6 آلاف جنيه مع صرف علاوة 15%.

وخصصت المالية نحو 671 مليار جنيه مخصصات لتغطية زيادة الأجور والرواتب للعاملين بالدولة.

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صرف رواتب وزارة المالية إجازة عيد الأضحى
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