جرام الذهب يخسر 105 جنيهات خلال أسبوع.. هل الوقت مناسب للشراء؟

كتبت- دينا كرم:

شهدت أسعار الذهب تراجعًا ملحوظا على مدار أسبوع في السوق العالمي والمحلي، حيث سجلت أسعار الذهب العالمية بنهاية تعاملات الجمعة، أخر تعاملات الأسبوع، نحو 3289 دولارًا للأوقية، مقابل 3357 دولارًا بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي، أي بتراجع قدره 68 دولارًا خلال أسبوع.

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 21 في السوق المحلي، من 4705 جنيهًا الأحد الماضي، إلى 4600 جنيهًا حاليًا وحتى وقت كتابة هذا التقرير، بتراجع 105 جنيهًا للجرام.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي"، إن الفترة الحالية تعد من أفضل الأوقات لشراء الذهب سواء بغرض الاستثمار أو الشراء للزواج، نظرًا لانخفاض الأسعار.

وأوضح أن التراجع الحالي يرجع لانخفاض الأسعار في البورصات العالمية، وهو ما انعكس على السوق المحلي، بالإضافة إلى قلة الطلب حاليًا، مما أدى لانخفاض السعر، لكن من المرجح أن ترتفع الأسعار مرة أخرى في الفترة المقبلة.

واتفق وصفي أمين، رئيس الشعبة العامة للذهب سابقاً مع الرأي السابق خلال حديثه مع "مصراوي"، أن الوقت مناسب للشراء، مشيرًا إلى أن التغيرات المستمرة في السياسات العالمية تؤثر على أسعار الذهب صعودًا وهبوطًا.

وأشار وصفي، إلى أنه بالتالي من الأفضل للمستهلكين الاستفادة من انخفاض الأسعار الحالي قبل حدوث أي ارتفاع جديد.

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