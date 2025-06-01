مؤشر ستاندرد آند بورز 500 يسجل أكبر مكسب شهري منذ نوفمبر 2023

كتبت- أمنية عاصم:

وسجل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 - عند إغلاقات آخر جلسات شهر مايو 2025 - أكبر زيادة شهرية له منذ نوفمبر 2023، وكما حقق مؤشر ناسداك أيضًا أكبر مكسب شهري بالنسبة المئوية منذ نوفمبر 2023، بحسب وكالة رويترز.

وأنهى مؤشر ستاندرد آند بورز 500 تداولات يوم الجمعة على مكاسب أسبوعية، رافعًا إياه بأقل من 4% عن أعلى مستوى له على الإطلاق في فبراير. وكان المؤشر القياسي قد ارتفع بنحو 6.2% في مايو، بينما ارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 9.6% خلال الشهر.

وأضاف التقرير، أن شهر مايو كان شهرًا متقلبًا بالنسبة للأسهم حيث أبقت سياسات ترامب التجارية غير المنتظمة المستثمرين في حالة توتر، لكن موقفه المخفف بشأن التعريفات الجمركية، إلى جانب الأرباح المتفائلة وبيانات التضخم الهادئة، ساعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 على التعافي من أدنى مستوياته في أبريل.

وأنهى مؤشر ستاندرد آند بورز 500 جلسة متقلبة دون تغيير يذكر يوم الجمعة حيث انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصين قبل أن يبدو متفائلا بشأن التوصل إلى اتفاق تجاري.

وانخفضت مؤشرات الأسهم الرئيسية الثلاثة خلال آخر جلسات شهر مايو 2025 بعد أن اتهم ترامب الصين على منصته "تروث سوشيال" بانتهاك اتفاقية تجارية مع الولايات المتحدة وأصدر تهديدًا مبطنًا جديدًا باتخاذ موقف أكثر صرامة مع بكين، ولكن السوق قلصت خسائرها بعد أن قال ترامب إنه سيتحدث إلى الرئيس الصيني شي جين بينج على أمل حل خلافاتهما بشأن التجارة والتعريفات الجمركية.

وقال دولارهايد: "كانت أشهر فبراير ومارس وأبريل من أسوأ فترات الأشهر الثلاثة منذ كوفيد، لذلك كنا بحاجة إلى بعض المكاسب".

وبينما كانت الرسوم الجمركية الأمريكية الفعلية على الواردات تتراوح بين 2% و3% قبل تولي ترامب منصبه، إلا أنها تبلغ حاليًا حوالي 15%، وفقًا لتقديرات شركة أكسفورد للأبحاث. وكان من الممكن تخفيض هذه النسبة إلى حوالي 6% بموجب حكم صادر عن محكمة تجارية، لكن قرار محكمة الاستئناف بوقف التنفيذ الطارئ أبقى المعدل الأعلى ساريًا حتى الآن.

وكما استوعب المستثمرون يوم الجمعة بيانات تُظهر ارتفاع إنفاق المستهلك الأمريكي بنسبة 2.1% على أساس سنوي في أبريل، بعد ارتفاعه بنسبة 2.3% في مارس. ويتتبع مجلس الاحتياطي الفيدرالي مقاييس أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي لتحديد هدفه للتضخم البالغ 2%.

وأضاف التقرير، أن المتداولون حافظوا على رهاناتهم على أن البنك المركزي الأمريكي سيخفض هدفه لتكاليف الاقتراض قصيرة الأجل في سبتمبر.