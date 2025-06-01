كتبت-أمنية عاصم:

أعلنت البورصة عن تنفيذ عرض الشراء الإجباري المقدم على أسهم الشركة المصرية للأغذية- بسكو مصر وذلك على عدد أسهم بلغ 165.09 مليون سهم لصالح شركة نايل فالي.

ووفق البيان المنشور على شاشة البورصة، تم تنفيذ الصفقة بقيمة إجمالية تصل لـ 241.03 مليون جنيه.

وكانت شركة نايل فالي – أبريل الماضي - تقدمت بعرض شراء إجباري للاستحواذ على الشركة المصرية للاغذية - بسكو مصر، حيث تضمن العرض شراء "نايل فالي" عدد 165,221,696 سهم تمثل نسبة 100 % من أسهم الشركة " بسكو مصر" و بحد أدنى للتنفيذ نسبة 51% من الأسهم ، وبلغ عرض السعر 1.46 جنيه للسهم الواحد.