كتبت- دينا كرم:

انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 10 جنيهات، ببداية التعاملات الصباحية الأحد 1-6-2025، مقارنة بمستواه بنهاية التعاملات المسائية امس.

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 3060 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 3935 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 4590 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 5246 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب



وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 36720 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.



سعر سبيكة الذهب



سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 52460 جنيهًا.



سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 163150 جنيهًا.



سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 262300 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

واليوم عطلة رسمية ببورصات المعادن العالمية

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.86% إلى نحو 3289 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.







