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سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 1-6-2025 مع بداية التعاملات

05:57 ص الأحد 01 يونيو 2025

سعر الذهب

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كتب- محمد فتحي:

سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 1-6-2025 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن استقر سعره بحلول التعاملات المسائية السبت.

يذكر أن سعر الذهب استقر بحلول التعاملات المسائية السبت 31-5-2025، عند نفس مستواه بمنتصف التعاملات بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لمصراوي.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 1-6-2025 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 5246 جنيها.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 4590 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 3935 جنيها.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 3060 جنيها.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 2186 جنيها.

- سعر وقية الذهب بلغت 163161 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 36720 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.86% إلى نحو 3289 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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