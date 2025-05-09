هبوط مفاجئ في سعر الذهب اليوم في مصر ببداية تعاملات الجمعة

كتبت- آية محمد:

تراجع سعر الذهب بنحو 82 جنيهًا، ببداية التعاملات الصباحية اليوم الجمعة، مقارنة بمستواه بتعاملات أمس المسائية.

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 3135 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 4031 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 4703 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 5375 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 37620 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 53750 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 167162 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 268750 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.51% إلى نحو 3322 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.