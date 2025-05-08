إعلان

الرئيس التنفيذي لأورنج: الشباب في المنطقة يتمتعون بقدرات وطموحات كبيرة لكنهم يواجهون مشاعر الخوف

09:41 م الخميس 08 مايو 2025
  • عرض 2 صورة
  • عرض 2 صورة
    الرئيس التنفيذي لأورنج (1)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- أمنية عاصم:

تصوير: محمد معروف:

قال ياسر شاكر، الرئيس التنفيذي لشركة أورنج مصر، إن الشباب في المنطقة يتمتعون بقدرات وطموحات كبيرة، لكنهم في الوقت نفسه يواجهون مشاعر الخوف وعدم اليقين، وهو أمر طبيعي.

وأوضح خلال كلمته في قمة "رايز أب 2025” أن المهم هو كيف يواجه كل شاب العقبات ويتعامل معها، وكيف يطور من نفسه ويتعلم باستمرار.

وتابع شاكر، أن التوفيق من الله عامل أساسي، فهناك كثيرون يبذلون مجهودًا هائلًا لكنهم لا يصلون إلى ما يريدون، وفي المقابل هناك من يوفقهم الله رغم تشابه الظروف. السر في السعي، والإيمان بأن الله لا يضيع أجر من أحسن عملًا.

وشدد على أهمية التعلم من الآخرين، والاستفادة من تجاربهم، قائلاً: " المعلومة التي تتعلمها من الحياة قد تكون أثمن من أي شهادة. استمع، راقب، وتعلّم، لأن النجاح يأتي عندما يحين وقته، وليس عندما تتوقعه أنت."

وأشار شاكر إلى أن الفرد لا يمكن أن ينجح بمفرده دون دعم مجتمعي وتعاون إقليمي، خاصة في ظل التحديات العالمية المتغيرة.

وقال :" لا يمكن لأي دولة أو فرد أن يعمل بمعزل عن الآخرين. العالم يتغير بسرعة، وما تقوم به أمريكا يختلف عما تقوم به فرنسا أو الصين، ولذلك علينا أن نتحرك كمنطقة متكاملة حتى لا يسبقنا الآخرون بخطوات غير محسوبة."

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

ياسر شاكر شركة أورنج قمة رايز أب 2025
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

بعد حادث القطامية| الكشف عن أرقام شاسيهات السيارات المتحطمة لمنع بيعها جديدة
5 قرارات عاجلة من النيابة في واقعة الطالبة روان ناصر بجامعة الزقازيق