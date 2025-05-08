الرئيس التنفيذي لأورنج: الشباب في المنطقة يتمتعون بقدرات وطموحات كبيرة لكنهم يواجهون مشاعر الخوف

كتبت- أمنية عاصم:

تصوير: محمد معروف:

قال ياسر شاكر، الرئيس التنفيذي لشركة أورنج مصر، إن الشباب في المنطقة يتمتعون بقدرات وطموحات كبيرة، لكنهم في الوقت نفسه يواجهون مشاعر الخوف وعدم اليقين، وهو أمر طبيعي.

وأوضح خلال كلمته في قمة "رايز أب 2025” أن المهم هو كيف يواجه كل شاب العقبات ويتعامل معها، وكيف يطور من نفسه ويتعلم باستمرار.

وتابع شاكر، أن التوفيق من الله عامل أساسي، فهناك كثيرون يبذلون مجهودًا هائلًا لكنهم لا يصلون إلى ما يريدون، وفي المقابل هناك من يوفقهم الله رغم تشابه الظروف. السر في السعي، والإيمان بأن الله لا يضيع أجر من أحسن عملًا.

وشدد على أهمية التعلم من الآخرين، والاستفادة من تجاربهم، قائلاً: " المعلومة التي تتعلمها من الحياة قد تكون أثمن من أي شهادة. استمع، راقب، وتعلّم، لأن النجاح يأتي عندما يحين وقته، وليس عندما تتوقعه أنت."

وأشار شاكر إلى أن الفرد لا يمكن أن ينجح بمفرده دون دعم مجتمعي وتعاون إقليمي، خاصة في ظل التحديات العالمية المتغيرة.

وقال :" لا يمكن لأي دولة أو فرد أن يعمل بمعزل عن الآخرين. العالم يتغير بسرعة، وما تقوم به أمريكا يختلف عما تقوم به فرنسا أو الصين، ولذلك علينا أن نتحرك كمنطقة متكاملة حتى لا يسبقنا الآخرون بخطوات غير محسوبة."