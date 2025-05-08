رئيس هيئة الاستثمار: تخصيص 3 مبانٍ مملوكة في مدينة نصر ضمن المنطقة الحرة للشركات الناشئة

كتبت- أمنية عاصم:

تصوير- محمد معروف:

أعلن حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إطلاق مبادرة جديدة لأول مرة لدعم الشركات الناشئة في مجال تكنولوجيا المعلومات.

وأوضح خلال كلمته في قمة "رايز أب 2025” أن الهيئة تخصيص ثلاث مبانٍ مملوكة لها في منطقة مدينة نصر ضمن المنطقة الحرة، لصالح الشركات الناشئة العاملة في مجالات تصدير الخدمات الرقمية وتكنولوجيا المعلومات.

وأكد هيبة أن هذه الخطوة ستمنح تلك الشركات مزايا استثمارية مهمة داخل المنطقة الحرة، وتُسهم في تسهيل نشاطها التصديري.

وأوضح أن الدولة المصرية تعمل بشكل مكثف على تعزيز التعاون مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة بهدف دعم قطاع ريادة الأعمال وزيادة الاستثمارات في مجالات البرمجيات والخدمات والتكنولوجيا.

وأضاف هيبة أن مصر تتعاون بشكل قوي مع السعودية، كما استقبلت مؤخراً وفوداً رفيعة المستوى من المغرب لبحث سبل التعاون الاقتصادي.

وأضاف: "نعمل أيضاً على تعزيز شراكتنا مع دول الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي لفتح الأسواق أمام المنتجات والخدمات المصرية، وفي الوقت نفسه نرحب بالشركات الأجنبية الراغبة في الاستثمار والتكامل مع السوق المصري".

وأشار إلى أن الدولة تتواصل حالياً مع الصين واليابان لتوسيع مجالات الشراكة، لافتاً إلى أن اليابان بدأت في إبداء اهتمام خاص بالابتكارات المصرية، وتتيح الفرصة لرواد الأعمال المصريين للمشاركة في مسابقات سنوية تهدف إلى حل مشكلات تقنية محددة، مما يسهم في انتشار الأفكار المصرية في السوق الآسيوية.

وأشار إلى أن هناك تعاوناً مستمراً مع الولايات المتحدة الأمريكية في مجال تبادل الاستثمارات، مؤكداً أن الحكومة تسعى لخلق بيئة مشجعة ومحفزة للاستثمار المشترك بين البلدين.

وأضاف هيبة: "رغم وجود تحديات كبيرة، إلا أننا نعمل على مواجهتها تدريجياً من خلال إصلاحات تشريعية وإدارية فقد شهدت هيئة الرقابة المالية تعديلات واسعة، ونحن حالياً نعمل على إصدار قانون جديد للمال والأعمال، يُمكّن المستثمرين من تأسيس صناديق استثمار للعمل داخل مصر وخارجها".

وشدد هيبة على أن الدولة تضع تركيزها الكامل على دعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال من خلال تهيئة بيئة قانونية وتشريعية محفزة تساعدهم على النمو والانطلاق للأسواق العالمية.

انطلقت قمة "رايز أب 2025" في نسختها الثانية عشرة، بداية من البوم وعلى مدار 3 أيام بداية المقبل في المتحف المصري الكبير، تحت شعار "Tell Your Story"، حيث تعود القمة هذا العام لتجمع أكثر من 200 مستثمر إقليمي ودولي، و350 شركة ناشئة مبتكرة، و20,000 رائد أعمال ومبدع من مختلف أنحاء المنطقة.

وتمثل أبرز تلك الجلسات خلال فاعليات اليوم الأول، جلسة عن التوائم الرقمية مقدمها هو سيمون سي ، كبير مهندسي الحلول والرئيس العالمي لمركز تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في شركة NVIDIA Corporation.