مستشار وزيرة التخطيط: 44% من القوى العاملة بحلول 2030 ستكون من الجيل التكنولوجيا الحديثة

كتبت- أمنية عاصم:

تصوير: محمد معروف:

قال تامر طه، مستشار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي للابتكار وريادة الأعمال ورئيس وحدة مشاركة القطاع الخاص، إن الدولة تخطو خطوة جادة نحو تغيير طريقة التعامل مع الشركات الناشئة من خلال المجموعة الوزارية الجديدة لريادة الأعمال.

وفي كلمته خلال فعالية إنطلاق فاعليات قمة رايز أب 2025 " في نسختها الثاني عشر، أكد ا أن مرور 12 عامًا على المبادرة يعكس مدى تطور الفكر المصري في مجال الابتكار وريادة الأعمال.

وأضاف طه إن أي دولة تنمو عبر الابتكار والتكنولوجيا، فهما أساس التقدم الحقيقي ومصدر للنمو الاقتصادي المتسارع والمستدام.

وأوضح أن قرار إنشاء المجموعة الوزارية لريادة الأعمال صدر في سبتمبر الماضي، برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبمشاركة وزارات ومؤسسات حكومية عدة، وذلك لتنسيق الجهود وتحقيق التكامل بين الجهات الفاعلة في هذا المجال.

وتابع أن التغيرات التي يشهدها المجتمع حاليًا غير مسبوقة، مؤكدًا أن ما سنشهده خلال الخمسة أشهر المقبلة قد يتجاوز في تأثيره ما تحقق خلال الخمسين عامًا الماضية.

وكشف أن 44% من القوى العاملة بحلول عام 2030 ستكون من الجيل الذي وُلد مع التكنولوجيا الحديثة (الجيل الرقمي)، وهو ما يمثل فرصة ذهبية لمصر مقارنة بدول أخرى تعاني من شيخوخة سكانية.

وشدد على أن نجاح الدولة في استثمار هذه الفئة العمرية يتطلب البدء فورًا في إدماج التكنولوجيا المتاحة، وتوجيه السياسات لدعم الابتكار وريادة الأعمال.

وقال إن الهدف من المجموعة الوزارية هو خلق إطار حوكمة واضح لتنظيم مجال ريادة الأعمال وتوحيد جهود الجهات الحكومية المختلفة، مشيرًا إلى أن المجموعة تضم 16 جهة حكومية، منها وزارات المالية، الصناعة، التموين، الاتصالات، البحث العلمي، القوى العاملة، التضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى هيئة الاستثمار، جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، البنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية.

وأضاف أن العمل لا يتم بطريقة تقليدية، بل عبر الاستماع إلى رواد الأعمال والمستثمرين والأكاديميين لفهم التحديات وتحديد الطموحات. وقد تم تشكيل أربع مجموعات عمل رئيسية، تركّز كل منها على محور معين، منها ربط الشركات الناشئة بالقطاعات الاقتصادية المختلفة، خاصة القطاعات التقليدية.

وأشار إلى أن اللجنة جمعت أكثر من 25 تقريرًا دوليًا حول بيئة ريادة الأعمال، واستخلصت منها نحو 500 توصية، تم تصنيفها وتوزيعها على الجهات الحكومية المختلفة للعمل على تنفيذها بما يتناسب مع اختصاص كل جهة.صورة داخلية