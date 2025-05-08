المؤشر الرئيسي للبورصة يهبط وحيدا بأخر جلسات الاسبوع

كتبت- أمنية عاصم:

انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.21 %عند مستوى 31772 نقطة، بختام جلسة اليوم الخميس.

وصعد مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.17% وزاد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.02%.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع من الأسهم بقيمة 2.55 مليار جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء من الأسهم بقيمة 2.46 مليار جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 93.09 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 انخفض بنسبة 1.38% عند مستوى 31840 نقطة، بختام جلسة أمس الأربعاء.