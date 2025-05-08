بحضور ساويرس ووزيري النقل والمالية.. انطلاق منتدى أعمال لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا اليوم

كتب وتصوير: هاني رجب:

أنطلق اليوم منتدى أعمال لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في القاهرة بداية من اليوم حتى السبت المبل 2025 تحت رعاية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وجاء المؤتمر بحضور أكبر رؤساء الشركات المصرية والفرنسية ورجال الأعمال على رأسهم كامل الوزير وزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك وزير المالية، ورجل الأعمال نجيب ساويرس، ومحمد هيبة رئيس هيئة الاستثمار.

ونظم المنتدى مستشارو التجارة الخارجية الفرنسية CCE والذي يضم في عضويته 4600 شركة تعمل في 150 دولة، ويهدف إلى تعزيز الدبلوماسية الفرنسية وشركات فرنسية من العاملين في دول المنطقة وشركات أجنبية.

وتم اختيار مصر لعقد هذا المنتدى في إطار الاهتمام الذي توليه باريس لعلاقتها مع القاهرة وتقديرا للدور الإقليمي المحوري لمصر في المنطقة والتطورات الكبيرة التي تشهدها مصر في قطاعات البنية التحتية والتنمية الاقتصادية.