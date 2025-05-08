بمناسبة قرب عيد الأضحى.. أسعار سهم لحوم الصدقة في 4 جمعيات خيرية

كتبت- آية محمد:

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، يزداد الإقبال على التبرع بلحوم الأضاحي من قبل المواطنين الراغبين في إدخال الفرحة على قلوب الأسر الأكثر احتياجًا.

وتعد لحوم الصدقة من الوسائل الهامة التي تسهم في نشر روح التكافل الاجتماعي، حيث تقوم الجمعيات الخيرية بذبح وتوزيع اللحوم على المستحقين.

وتوفر الجمعيات الخيرية إمكانية التبرع بسهم لحوم الصدقة، وتختلف قيمة السهم من جمعية لأخرى.

ويستعرض "مصراوي" في السطور التالية أسعار سهم لحوم الصدقة في 4 جمعيات خيرية هذا العام:

جمعية الأورمان

توفر سهم لحوم الصدقة بسعر 400 جنيه.

بنك الطعام المصري

يوفر سهم لحوم الصدقة بسعر 690 جنيهًا.

مؤسسة مصر الخير

تقدم سهم لحوم الصدقة بسعر 400 جنيه.

جمعية رسالة

توفر سهم لحوم الصدقة بسعر 500 جنيه.

اقرأ أيضًا:

وصل لـ 10 آلاف جنيه.. جمعيات خيرية تلجأ إلى تقسيط صك الإضاحي

شعبة الدواجن تحدد السعر العادل للدواجن والبيض

شعبة الأجهزة الكهربائية: ارتفاع الإقبال على شراء مبردات المياه مع دخول الصيف