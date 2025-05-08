587 مليون جنيه أرباح "سيدي كرير للبتروكيماويات" بالربع الأول

كتبت- أمنية عاصم:

كشفت شركة سيدي كرير للبتروكيماويات عن نمو أرباحها بنسبة 5% على أساس سنوي لتسجل 587 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2025 مقابل 559 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2024.

ووفق الإفصاح المرسل من الشركة للبورصة، فإن مبيعات الشركة ارتفعت خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 3.61 مليار جنيه، مقابل 3.46 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام السابق، بنسبة نمو 4.21%.

وتأسست شركة سيدي كرير للبتروكيماويات (سيدبك)، عام 1997. وتم إدراج أسهم الشركة في البورصة المصرية عام 2005. متخصصة في إنتاج البولي اثيلين (عالى الكثافة ومنخفض الكثافة) باستخدام الإثيلين الذي يتم إنتاجه بمعالجة غازات الإيثان و البروبان - الواردة من مجمع غازات الصحراء الغربية "شركة جاسكو" - وذلك في إطار أفضل تكنولوجيات الإنتاج القائمة على توفير الطاقة وصديقة للبيئة.