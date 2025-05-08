"جنوب الوادى للاسمنت" توضح مدى صحة وجود اتفاق تسوية مع الحكومة

كتبت- أمنية عاصم:

صرحت شركة جنوب الوادي للأسمنت أنها في المرحلة الأخيرة من اتفاق التسوية بين الشركة والحكومة حيث أنها لم توقع بعد أى اتفاقية.

ووفق الإفصاح المرسل لإدارة البورصة، جاء ذلك ردا على مدى صحة الخبر المنشور من إجراء مقاصة ب 160 مليون جنيه واتفاق تسوية بين شركة جنوب الوادى للاسمنت والحكومة بعد تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة وعضوية مساعد وزير العدل للتحكيم والمنازعات الدولية ورئيس الأمانة الفنية لتسوية منازعات عقود الاستثمار.

وأكدت الشركة، أنها سوف توافي البورصة بأى جديد في هذا الشأن في حينه.

وتأسست شركة جنوب الوادي للأسمنت عام 1997. وتم إدراج أسهم الشركة في البورصة المصرية عام 1998.، ومتخصصة في إنتاج وتوزيع الأسمنت عالي الجودة والمنتجات المرتبطة به، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من منتجات مواد البناء المتميزة الأخرى مثل الخرسانة الجاهزة، إلى جانب امتلاك وإدارة محفظة ضخمة من الاستثمارات المتعددة القطاعات المباشرة وغير المباشر.