تحرير سعر الصرف يقفز بأرباح " نايل سات " 131% بالربع الأول

كتبت- أمنية عاصم:

كشفت شركة المصرية للأقمار الصناعية - نايل سات عن نمو صافي أرباحها بنسبة 131% على أساس سنوي إلى نحو 14.75 مليون دولار منذ بداية يناير حتى نهاية مارس 2025، مقابل 6.38 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وبحسب البيان المرسل اليوم من الشركة للبورصة، انخفضت إيرادات الشركة خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 24.07 مليون دولار، مقابل 25.44 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وبررت الشركة، الزياده في صافى الربح في الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2025 إلى إعادة تقييم فروق العملة مع انخفاض في إجمالي مصروفات الشركة.

وتأسست الشركة المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات) عام 1998. وتم إدراج أسهم الشركة في البورصة المصرية عام 1998. ومتخصصة في تقديم خدمة تلفزيونية رقمية عالية الجودة، وتقديم خدمة الراديو وخدمات شبكات المعلومات والتي تهدف الي إعلام وتعليم وتسلية المشاهدين في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.