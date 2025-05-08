انخفاض الطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتبت- آية محمد:

انخفضت أسعار الطماطم، والبصل الأحمر، والباذنجان البلدي، والكوسة، والفلفل، والخيار البلدي، خلال تعاملات اليوم الخميس، بينما ارتفعت أسعار الجوافة، والبرتقال الصيفي، والبصل الأبيض، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 3 و10 جنيهات، بتراجع خمسين قرشًا.

البطاطس تتراوح بين 4.5 و8.5 جنيه.

البصل الأحمر يتراوح بين 5.5 و7.5 جنيه، بتراجع خمسين قرشًا.

البصل الأبيض يتراوح بين 5.5 و7.5 جنيه، بزيادة خمسين قرشًا.

الكوسة تتراوح بين 6 و8 جنيهات، بتراجع جنيهين.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 4 و7 جنيهات، بتراجع جنيه.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 7 و10 جنيهات، بتراجع جنيه.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 4 و9 جنيهات، بتراجع 3 جنيهات.

الملوخية تتراوح بين 10 و14 جنيهًا.

الخيار الصوب يتراوح بين 10 جنيهات و12 جنيهًا.

الخيار البلدي يتراوح بين 6 و10 جنيهات، بتراجع 4 جنيهات.

أسعار الفاكهة

جوافة تتراوح بين 12 و24 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

برتقال صيفي يتراوح بين 18 و24 جنيهًا، بزيادة جنيه.

يوسفي يتراوح بين 20 و40 جنيهًا.

الليمون البلدي يتراوح بين 55 و75 جنيهًا.