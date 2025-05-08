للمرة الثالثة.. الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يثبت أسعار الفائدة



وكالات

أعلن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي "البنك المركزي"، تثبيت أسعار الفائدة في الولايات المتحدة للمرة الثالثة على التوالي.

وحذر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي من مخاطر أعلى على الاقتصاد في ظل صدمة الرسوم الجمركية، وفقا لروسيا اليوم.

وأصدرت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية المتخصصة بتحديد أسعار الفائدة، تقريرا أكدت من خلاله أن "تثبيت النطاق المستهدف للفائدة على الأموال الفيدرالية عند نطاق 4.25 - 4.5%".

وأوضحت أنه "عند التفكير في أي تعديلات إضافية على النطاق المستهدف للفائدة على الأموال الفيدرالية، ستقيم اللجنة بعناية البيانات الواردة والتوقعات المتغيرة وتوازنات المخاطر".

وجاء في بيان السياسة النقدية الصادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي والذي يحظى بمتابعة وثيقة، أن اللجنة "ترى أن مخاطر ارتفاع معدلات البطالة والتضخم قد ازدادت".

وأشار الاحتياطي الفيدرالي إلى أن حالة عدم اليقين "تفاقمت بشكل أكبر".

وذكر أن المؤشرات الاقتصادية تشير إلى اقتصاد سليم على الرغم من أن التقلبات في صافي الصادرات أثرت على البيانات، في إشارة إلى تأثير قيام الشركات بتحميل المشتريات مقدما قبل سريان التعريفات الجمركية.

وتعكس مؤشرات أخرى أكثر راهنية آثار تصاعد الحروب التجارية، حيث كشفت استطلاعات رأي المستهلكين تراجعا في المعنويات الاقتصاديةـ كما تحذر الموانئ الأمريكية من أن حجم حاويات الشحن سيشهد انخفاضا حادا.

وصرح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، أن سياسة أسعار الفائدة في مكان جيد بينما ينتظر البنك المركزي لمعرفة كيفية تطور السياسة التجارية.

وقال باول في مؤتمر صحفي: "لقد زادت مخاطر ارتفاع معدلات البطالة والتضخم، ولكنها لم تتحقق".

وتابع: "الإدارة تجري مفاوضات مع العديد من الدول بشأن الرسوم الجمركية.. وسنعرف المزيد مع مرور كل أسبوع وشهر عن مصير الرسوم الجمركية".

ولفت إلى أن دعوات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى خفض أسعار الفائدة لا تؤثر على نشاط الاحتياطي الفيدرالي.

وسبق لترامب أن صرح الشهر الماضي، بأن باول كان عليه أن يخفض سعر الفائدة الرئيسي "منذ فترة طويلة"، واصفا إياه بالـ"متأخر دائما"، ودعاه إلى التنحي عن منصبه.

ويشار إلى أن الاحتياطي الفيدرالي كان قد أعلن خلال اجتماع شهر سبتمبر الماضي، خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى نطاق 4.75 - 5%، في أول قرار باتجاه تخفيف السياسة النقدية منذ عام 2020.

وخلال اجتماع ديسمبر 2024، خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في بلاده بمقدار 25 نقطة أساس (0.25%) إلى نطاق 4.25 - 4.5%، وثبت أسعار الفائدة عند هذا النطاق خلال اجتماعي يناير ومارس الماضيين.

وكان الاحتياطي الفيدرالي قد رفع أسعار الفائدة إلى نطاق 5.25 - 5.5% للمرة الأخيرة خلال اجتماع يونيو 2023، بعد 11 زيادة متتالية منذ مارس 2022، ثم بدأ تثبيت أسعار الفائدة عند هذا النطاق منذ ذلك الحين وحتى المرة الثامنة خلال اجتماع يوليو 2024.

وأقر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عدة زيادات متوالية منذ مارس 2022، في محاولة لكبح التضخم الذي وصل خلال ذلك العام إلى أعلى مستوياته في نحو 4 عقود.