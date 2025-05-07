إنطلاق فاعليات قمة "رايز أب 2025 " في نسختها الثانية عشر غدا

كتبت- أمنية عاصم:

تنطلق قمة "رايز أب 2025" في نسختها الثانية عشرة، على مدار 3 أيام بداية من غد الخميس إلى السبت المقبل في المتحف المصري الكبير، تحت شعار "Tell Your Story"، حيث تعود القمة هذا العام لتجمع أكثر من 200 مستثمر إقليمي ودولي، و350 شركة ناشئة مبتكرة، و20,000 رائد أعمال ومبدع من مختلف أنحاء المنطقة.

ووفق البيان المرسل اليوم من القمية، أن تتعاون "رايز أب" للعام الثالث على التوالي مع المتحف المصري الكبير، كموقع متميز للجمع بين الأصالة والمواكبة العصرية والإبداع في مصر.

واستكمل أن فعاليات القمة هذا العام تشمل مجموعة من التجارب المبتكرة، منها منصة التوفيق بين الشركات B2B التي تسهل اللقاءات بين الشركات الناشئة ومقدمي الحلول، وجلسات التوفيق بين المستثمرين التي تجمعهم برواد الأعمال الواعدين.

وكما تقدم القمة تجربة "Pitch N Ride"، وهي تجربة مبتكرة تتيح لرواد الأعمال عرض أفكارهم للمستثمرين خلال جولة خاصة بالسيارة حول المتحف المصري الكبير، بحسب البيان.

وقال عبد الحميد شرارة، المؤسس والرئيس التنفيذي لرايز أب "أصبحت قمة "رايز أب 2025" حدثًا استراتيجيًا محوريًا يُقام كل عام، يجمع رواد الأعمال والمستثمرين والمبدعين من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأضاف أنه يكمن الهدف الرئيسي للقمة في تعزيز التعاون بين هذه الأطراف وفتح آفاق جديدة للنمو والتوسع، من خلال الإعلان عن الفرص المتاحة وكيفية التعامل معها في ظل التوجهات العالمية الجديدة والموارد المبتكرة."