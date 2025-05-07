مبيعات أجنبية تهبط بمؤشرات البورصة بختام جلسة اليوم.. فما الأسباب؟

كتبت- أمنية عاصم:

انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 1.38% عند مستوى 31840 نقطة، بختام جلسة اليوم الأربعاءبفعل مبيعات أجنبية وهو ما أنعكس على خسائر رأس المال السوقي.

وتكبد رأسمال السوقي خسائر بقيمة 25 مليار جنيه، مسجلًا 2.262 تريليون جنيه، مقابل 2.287 تريليون جنيه إغلاقات جلسة أمس، وأغلق السوق على هبوط نحو 135 سهمًا، وارتفع نحو 51 سهمًا، بينما لم يتغير أسهم 25 شركة.

وبرر محمد كمال، عضو مجلس إدارة إيليت للاستشارات المالية، إغلاق مؤشرات البورصة بختام جلسة اليوم بالمنطقة الحمراء محقق خسائر تصل لـ 25 مليار جنيه ليرجح ذلك إلى وجود عمليات جني أرباح.

وتابع أن ارتداد السوق بشكل يجعله "يلتقط أنفاسه" يعد أمرًا طبيعيًا؛ نظرًا لأن السوق خلال الجلسات الماضية استطاع تحقيق مستهدفاته.

وأضاف أن مبيعات السوق جاءت من قِبل المؤسسات الأجنبية والمحلية خلال جلسة اليوم والتي شكلت ضغط على السوق ليغلق على هبوط جماعي.

وسجلت تعاملات المؤسسات الأجنبية صافي بيع من الأسهم بقيمة 465.04 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المؤسسات العربية صافي شراء من الأسهم بقيمة 167.9 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المؤسسات المحلية صافي شراء بقيمة 440.85 مليون جنيه.

واستكمل كمال، أن جلسة غدًا تعد مقياسًا مهم لمعرفة اتجاه السوق، مضيفًا أنه في حال استمر السوق في الهبوط سيكون نقطة الدعم الأول عند مستوى 31800 نقطة.